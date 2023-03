Volvo, vendute 51.286 vetture a febbraio, +22% rispetto al 2022

ROMA (ITALPRESS) – Volvo ha comunicato di aver venduto automobili a febbraio, registrando un aumento del 22% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e un record per febbraio. A trainare la crescita delle vendite è stata la linea Recharge di Volvo Cars, costituita da modelli completamente elettrici e ibridi plug-in. Le vendite dei modelli Recharge hanno rappresentato il 40% delle vendite complessive di vetture Volvo a livello globale durante il mese. Le vendite di modelli a trazione completamente elettrica sono aumentate del 187% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e hanno contribuito per il 19% al totale di febbraio. Gli Stati Uniti hanno registrato un andamento molto positivo, caratterizzato da un aumento delle vendite del 38% rispetto al febbraio dell’anno scorso, per un totale di 8.560 autovetture consegnate. L’aumento è stato favorito dalla gamma di SUV Volvo, ma anche dal fatto che le vendite del febbraio dello scorso anno avevano risentito di un calo della produzione dovuto alle difficoltà di approvvigionamento. La quota di veicoli Recharge ha raggiunto il 29% nel corso del mese.

Le vendite in Cina si sono attestate a 13.066 vetture, con un aumento del 50% rispetto al febbraio dello scorso anno. La forte crescita è stata in parte dovuta alle date del Capodanno lunare, che avevano influito sulle vendite del febbraio 2022. I modelli Recharge hanno rappresentato il 9% delle vendite totali del mese.

Le vendite in Europa hanno raggiunto a febbraio 21.278 vetture, con un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2022. La quota di vetture Recharge è risultata pari al 64%. A febbraio, il modello Volvo più venduto è stata la XC60, con consegne pari a 16.088 unità (2022: 13.503), seguita dalla XC40, con vendite complessive pari a 15.398 unità (2022: 12.611), e dalla XC90 con 7.114 unità (2022: 5.582).

