Von der Leyen dalla Polonia promette 10 miliardi di euro a zone alluvionate

Visita a Wroclaw inondata

Wroclaw, 19 set. (askanews) – In visita a Wroclaw in Polonia, località alluvionata, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen annuncia un aiuto da 10 miliardi di euro provenienti dai fondi di coesione Ue per i paesi europei toccati dalle inondazioni.”Viviamo in tempi straordinari che hanno bisogno di misure straordinarie. Di primo acchitto, è possibile mobilitare 10 miliardi di euro dai fondi di coesione per i paesi colpiti. Questa è una prima reazione di emergenza, grazie ancora per aver convocato in fretta questa riunione e naturalmente saremo al vostro fianco nei mesi e negli anni che verranno quando si tratterà di riparare al disastro”.