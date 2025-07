Von der Leyen: disastro dazi 30%, Ue lavora per accordo primo agosto

Ma pronte anche contromisure, P.Chigi: sostieniamo sforzi Commissione

Roma, 12 lug. (askanews) – L’Unione europea “ha preso nota” della lettera con cui il presidente americano Donald Trump ha annunciato dazi al 30% sui prodotti Ue a partire dal primo agosto e “rimane pronta a continuare a lavorare per raggiungere un accordo” entro quella data. È quanto ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, sottolineando che “imporre dazi del 30% sulle esportazioni dell’Ue interromperebbe le essenziali catene di approvvigionamento transatlantiche, a scapito di imprese, consumatori e pazienti su entrambe le sponde dell’Atlantico”.Annunciando i dazi, il presidente americano Donald Trump ha giustificato la sua richiesta parlando di “deficit commerciali insostenibili a lungo termine”, mentre Palazzo Chigi in una nota ha fatto sapere che il governo italiano sostiene “pienamente gli sforzi della Commissione Europea che verranno intensificati ulteriormente nei prossimi giorni” e sottolinea come non ha “alcun senso innescare uno scontro commerciale tra le due sponde dell’Atlantico”, mentre auspica “un accordo equo”.Nella sua dichiarazione, Von der Leyen ha sottolineato: “L’Ue ha sempre dato priorità a una soluzione negoziata con gliStati Uniti, a dimostrazione del nostro impegno per il dialogo, la stabilità e un partenariato transatlantico costruttivo – haaggiunto la presidente – rimaniamo pronti a continuare a lavorare per raggiungere un accordo entro il 1 agosto. Allo stesso tempo, adotteremo tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dell’Ue”.