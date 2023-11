von der Leyen “Usare con saggezza fondi Next Generation”

ROMA (ITALPRESS) – “So che l’Italia si sta già impegnando per migliorare la propria competitività. Molte riforme sono in cantiere. Insieme, usiamo i fondi della NextGenerationEU con saggezza. Con investimenti e riforme intelligenti oggi, possiamo costruire l’economia più forte e dinamica di domani. L’Europa sostiene l’Italia in questo percorso”. Così la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio inviato in occasione dell’evento “La semplificazione normativa tra presente e futuro”.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).