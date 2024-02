Voragine di via Morghen, indaga la Procura di Napoli

La Procura sta coordinando i primi accertamenti avviati per fare luce sulle cause della voragine che all’alba di oggi, a Napoli, davanti al civico 36 di via Morghen, nel quartiere Vomero, ha inghiottito due vetture, una parcheggiata e l’altra in transito, a bordo della quale viaggiavano due persone uscite quasi illese. A guidare le primissime attività degli agenti della Polizia Locale di Napoli, coordinata dal generale Ciro Esposito, sono i magistrati della VI sezione (procuratore aggiunto Simona Di Monte) dell’ufficio inquirente di Napoli. Le risultanze degli accertamenti sullo smottamento sono propedeutiche all’apertura di un fascicolo.