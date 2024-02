Voragine Vomero, allarme di Confcommercio per cittadini e negozi

“Alla luce degli ultimi avvenimenti accaduti, si rileva che c’è urgente necessità di fare una verifica in alcune zone del nostro sottosuolo. Sono troppi gli episodi gravi che stanno comportando gravi disagi per la cittadinanza e per il commercio. La voragine di via Manzoni, quella in via Solimena dove alcuni esercizi commerciali sono ancora chiusi e infine quella di via Morghen che temiamo non sia l’ultimo. Si tratta di infiltrazioni d’acqua che rischiano di danneggiare palazzi e strade se si continuerà a non effettuare le necessarie e urgenti verifiche. Stanotte si è sfiorata una tragedia e tutti siamo chiamati a fare la propria parte. Confcommercio sollecita tale azione preventiva ed è pronta, con spirito costruttivo e collaborativo, ad aprire un tavolo di confronto per raccogliere le segnalazioni sul territorio”, sottolinea Georgia Forte, responsabile Confcommercio Vomero.