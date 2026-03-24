Vortici, Alexi Worth debutta in Italia: alle Gallerie d’Italia il dialogo tra antico e contemporaneo

Sarà aperta al pubblico dal 3 aprile al 5 luglio 2026, presso le Gallerie d’Italia – Napoli, la mostra “Vortici. Alexi Worth in dialogo con la ceramica antica”, promossa da Intesa Sanpaolo. Curata da Silvia Gaspardo Moro e Richard Neer, l’esposizione propone un confronto inedito tra la collezione di ceramiche attiche e magnogreche dell’istituto e l’opera dell’artista americano Alexi Worth, per la prima volta in mostra in Italia.

Il confronto tra pittura e ceramica

Il percorso espositivo mette in relazione nove tele di Worth con quattro crateri della Collezione Caputi, selezionati da Neer, docente di Storia dell’arte all’Università di Chicago.Il dialogo si sviluppa attorno al tema del simposio e alla gestualità del bere, attraversando epoche diverse per mettere in evidenza continuità e trasformazioni nei linguaggi artistici e nei rituali sociali.