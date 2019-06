Voucher digitali 4.0, alle Pmi contributi fino a 10mila euro

Resterà aperto fino al prossimo 15 luglio il nuovo bando delle Camere di Commercio “Voucher digitali 4.0” relativo al progetto Punto Impresa Digitale (Pid).

Complessivamente sono stati stanziati 15.5 milioni di euro per la digitalizzazione delle imprese. Per ciascuna impresa saranno messe a disposizione risorse fino a 10.000 euro che potranno essere utilizzate dagli imprenditori per acquistare servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito 4.0.

Le aziende possono richiedere l’erogazione del voucher presso la propria Camera di riferimento oppure consultando il portale nazionale nella sezione voucher.

Potranno beneficiare delle agevolazioni le singole micro, piccole e medie imprese e i gruppi da 3 a 20 imprese che presentano un progetto condiviso finalizzato all’introduzione delle tecnologie digitali abilitanti.

Salgono così a 44 milioni le risorse complessive stanziate dal Sistema camerale da quando a giugno 2017 è stata avviata la rete degli 88 Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio presente in tutta Italia, per favorire la diffusione della cultura e della pratica della digitalizzazione.