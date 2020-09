Voucher fino a 3 mila euro per la formazione delle donne campane. Io ho un sogno, via alla II edizione

Si apre oggi la registrazione delle domande per la seconda edizione dell’avviso “Io ho un sogno”, destinato a tutte le donne della regione Campania dai 18 ai 50 anni per la partecipazione a corsi di formazione, master o corsi di specializzazione in Italia e in Europa con un contributo fino a 3000 euro. “Si tratta della seconda edizione di una iniziativa che ha già permesso a più di 2500 donne della nostra regione di fruire di questa importante opportunità – ha detto l’assessore alla Formazione e Pari opportunità, Chiara Marciani – volta a valorizzare le competenze e le conoscenze delle donne e destinata quindi a facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro”. Particolare attenzione viene riservata alle discipline del cosiddetto ambito Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) che offre importanti possibilità di inserimento lavorativo ma registra ancora una bassa partecipazione femminile. “Questi voucher – ha concluso l’assessore – possono essere una concreta occasione per ottenere una qualificazione professionale per tante donne che, nella difficile conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, hanno spesso sacrificato il raggiungimento di obiettivi lavorativi o, per le donne che già studiano o lavorano, per approfondire e valorizzare il percorso formativo intrapreso”.