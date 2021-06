“Sappiamo che abbiamo una regione estremamente delicata, tra Campi Flegrei e area vesuviana abbiamo un territorio estremamente delicato. Noi stiamo preparando piani per la sicurezza, piani di evacuazione in caso di problemi sismici per mettere in sicurezza un milione di abitanti”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto all’inaugurazione del museo del parco nazionale del Vesuvio.