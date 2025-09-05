W la maestra, libro di Chiara Patarino con illustrazioni di Paola Formica

Roma, 5 set. (askanews) – TS Edizioni pubblica, anche in edizione e-book, un nuovo libro della Collana “Gli Aquiloni – Grandi autori per piccoli lettori”: W la maestra, di Chiara Patarino, con illustrazioni di Paola Formica, libro ad alta leggibilità.

“Mercoledì è giorno di ‘gioca-indovinelli’ nella terza C, ma non è una lezione come tutte le altre! Maestra Franci entra in classe con i suoi vestiti colorati e le maniche svolazzanti, pronta a trasformare ogni parola in gioco, ogni fiorellino in scienza e ogni piccola scoperta in magia. Tra vocali che sbocciano come margherite e pianeti che gravitano nel cortile, la scuola diventa un luogo incantato dove tutto può succedere. Quando un’orda di millepiedi si arrampica sulle pareti, i ‘Moschettieri’ Clara, Luigi, Ginevra e Luka – il nuovo arrivato dal cuore coraggioso – partono in missione con Tonio il bidello. E se, nel buio dello scantinato, si scoprisse un nido di… scoiattoli? Nocciolina e Pinolino, simpatici trovatelli, sembrano aver perduto Mamma Scoiattolo. Bisognerà avventurarsi nel bosco per ricomporre la famiglia dispersa”.

Con lo stile frizzante di Chiara Patarino e le illustrazioni vivaci di Paola Formica, ecco una storia per celebrare tutte le maestre e raccontare l’importanza del rispetto, dell’amicizia, dell’imparare insieme: tra un indovinello e un racconto avvincente, si impara a guardare il mondo con occhi nuovi, a scoprire il valore del «noi» e a credere che anche un semplice mercoledì possa illuminare la vita.

“Gli Aquiloni, grandi autori per piccoli lettori” è una collana narrativa di libri per bambini firmati dai più accreditati autori per l’infanzia del panorama italiano e internazionale e racconta emozioni, avventure, misteri e mondi fantastici in una collana di racconti a misura di bambino accompagnati dalle tavole a colori di famosi illustratori per un primo approccio alle questioni importanti del “diventare grandi”. Grandi firme di ieri e di oggi raccontano storie emozionanti, curiose, fiabesche, storie che, sulle ali della fantasia, aiutano i piccoli a vivere meglio la loro realtà. Oltre al rigore dei contenuti, la collana si caratterizza per l’attenzione alla qualità dell’illustrazione e per l’impegno educativo attento alle problematiche sociali.

Il testo è stato impaginato con TestMe, una font “libera”, work in progress, basata sui principi del Design for All e sulle ricerche nell’ambito della dislessia a cura dei professori Luciano Perondi e Leonardo Romei.