Waiting for the Man: Napoli celebra Lou Reed con la settima edizione dedicata a “New York”

Sabato 29 marzo, dalle ore 20 alle 24, la Fondazione Made in Cloister di Napoli si prepara a celebrare ancora una volta l’iconico Lou Reed con la settima edizione di “Waiting for the Man”, l’annuale appuntamento di musica, arte e poesia dedicato all’artista che ha profondamente sostenuto e ispirato il progetto sin dalla sua nascita.

Quest’anno, i riflettori saranno puntati su “New York”, considerato l’album più politico e visionario di Lou Reed. Attraverso le reinterpretazioni di artisti del calibro di Cristina Donadio e Lino Vairetti, la serata intende far rivivere lo spirito ribelle e autentico della città che ha plasmato un’epoca e che ha rappresentato una fonte inesauribile di ispirazione per il cantautore newyorkese.

“Waiting for the Man” non è solo un concerto-tributo, ma un vero e proprio evento multidisciplinare che coinvolge diverse forme artistiche per rendere omaggio alla complessità e alla genialità di Lou Reed. Oltre alle performance musicali di Cristina Donadio e Lino Vairetti, il pubblico potrà assistere alle esibizioni di Opera Nera, Guido Minervini, Marco Adamo, Mattia Santangelo e Alessio De Cicco, creando un mosaico di suoni e interpretazioni che spaziano tra la musica, la parola e la performance.

La scelta di dedicare questa settima edizione a “New York” sottolinea la rilevanza ancora attuale dei temi affrontati nell’album, dalle problematiche sociali alle dinamiche urbane, filtrate attraverso lo sguardo lucido e disincantato di Lou Reed. Gli artisti invitati avranno il compito di reinterpretare questi brani iconici, portando la propria sensibilità e il proprio stile, in un dialogo creativo con l’eredità musicale del Maestro.

L’appuntamento di sabato sera al Made in Cloister si conferma come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di Lou Reed, per gli amanti della musica d’autore e per chi desidera immergersi in un’atmosfera artistica vibrante e ricca di significato. Un’occasione unica per celebrare un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica e per rivivere, attraverso le sue canzoni, lo spirito pulsante di “New York”.