Wall Street apre in netto calo, DJ 1,77%, Nasdaq 1,85%

Roma, 3 mar. (askanews) – Apertura in netto calo per Wall Street. Il Dow Jones a -1,77%, lo S&P 500 a -1,60%, e anche il Nasdaq arretra: -1,85%. Sui listini pesano i prezzi del petrolio ancora in rialzo e i timori che il conflitto tra Usa e Iran possa protrarsi più a lungo del previsto.

L’impennata dei prezzi dell’energia ha fatto salire i rendimenti dei titoli del Tesoro, con il Treasury a 10 anni che balza al 4,115%, sui timori di una nuova fiammata dell’inflazione. Prosegue il rally del dollaro, ai massimi da tre mesi sull’euro che cala a 1,1575 sul biglietto verde.