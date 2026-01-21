Wall Street apre in rialzo dopo rassicurazioni Trump, DJ +0,12%

Roma, 21 gen. (askanews) – Avvio di seduta in rialzo Wall Street, dopo i cali di ieri e soprattutto dopo che nel suo atteso intervento al World Economic Forum a Davos, il presidente Usa Donald Trump, pur ribadendo che vuole la Groenlandia, ha rassicurato che non farà ricorso alla forza militare per appropriarsene. Alle prime contrattazioni il Dow Jones guadagna lo 0,12 percento, l’S&P 500 sale dello 0,20 percento e il Nasdaq aumenta dello 0,30 percento. Il dollaro si stabilizza con l’euro che si lima 1,1718 sul biglietto verde.