Wall Street chiude al rialzo, Dow Jones +0,05%, Nasdaq +1,26%

Roma, 25 apr. (askanews) – Chiusura positiva a Wall Street, al termine di una seduta altalenante che sigla una settimana di forti guadagni per l’azionario Usa, dopo i precedenti forti cali legati alle tensioni sul commercio internazionale e sui dazi. Partendo per Roma, il presidente Usa Donald Trump ha affermato di essere vicino ad accordi con diversi Paesi, tra cui il Giappone. A fine contrattazioni il Dow Jones torna marginalmente positivo con un più 0,05 percento, mentre l’SP 500 chiude al più 0,74 percento e il Nasdaq con un più 1,26 percento. Poco mosso il dollaro con l’euro che cala 1,1377 sul biglietto verde. (fonte immagine: The White House).