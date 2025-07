Wall Street chiude in calo tra nuovi dazi di Trump e tensioni globali, mentre oro e petrolio volano

Ieri, seduta negativa e settimana in lieve calo a Wall Street, nonostante i record di giovedì per S&P 500 e Nasdaq Composite. Il presidente statunitense, Donald Trump, ha annunciato dazi del 35% sul Canada e si è detto pronto ad alzarli ulteriormente, in caso di rappresaglie da parte di Ottawa. Trump ha poi dichiarato a Nbc News di aver pianificato dazi generalizzati dal 15% al 20% sui paesi rimanenti, superiori all’attuale standard del 10% che gli investitori avevano ormai accettato. Ieri, si attendeva la lettera con l’aliquota destinata all’Unione europea, che però non è stata ancora inviata. Il Dow Jones ha perso 279,13 punti (-0,63%), lo S&P 500 ha ceduto 20,71 punti (-0,33%), il Nasdaq ha chiuso in calo di 45,14 punti (-0,22%). A settimana, cali rispettivamente dell’1%, dello 0,3% e dello 0,1%. Il petrolio Wti al Nymex ha guadagnato 1,88 dolari, il 2,82%, chiudendo a 68,45 dollari al barile. L’oro ha guadagnato 38,60 dollari, l’1,16%, a 3.356 dollari all’onda, per un guadagno settimanale dello 0,73%. T-Bond, ieri renddimenti in rialzo: il decennale ha guadagnato 6 punti base, salendo oltre il 4,41%. Euro stabile a 1,1695 dollari. Bitcoin in rialzo del 3,49% a 117.377 dollari, dopo aver aggiornato il proprio record oltre i 118.000 dollari.