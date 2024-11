Wall Street chiude in forte rialzo su vittoria Trump, DJ +3,6%

Milano, 6 nov. (askanews) – Wall Street ha brindato al trionfo elettorale di Donald Trump con nuovi record storici. La Borsa Usa ha mostrato deciso entusiasmo per il ritorno di Trump alla Casa Bianca, in una seduta che si è aperta e chiusa con gli indici in forte progresso. Il Dow Jones Industrial ha guadagnato il 3,57% a 43.792, 93 punti, lo S&P 500 è salito del 2,50% a 5.927,30 punti e il Nasdaq del 2,93% a 18.978,65 punti. Tutti e tre gli indici hanno toccato i massimi storici.

L’elezione di Trump a 47mo presidente degli Stati Uniti spinge all’ottimismo sulla prospettiva che le sue politiche possano stimolare un’ulteriore crescita economica. Si prevede ampiamente che Trump adotti politiche più inflazionistiche, considerate le sue posizioni protezionistiche su immigrazione e commercio. Il dollaro e i rendimenti del Tesoro sono saliti alle stelle su questo scenario.

Anche le singole azioni strettamente associate alla campagna di Trump hanno fortemente beneficiato dei progressi di oggi. Trump Media & Technology, che detiene la piattaforma Truth Social ed è principalmente di proprietà di Donald Trump, è salita di quasi il 6%. Le azioni Tesla – il cui Ceo Elon Musk è stato un importante sostenitore della campagna di Trump – sono aumentate del 14,75%. Le azioni Citigroup, Bank of America e Wells Fargo sono tutte fortemente salite poiché secondo gli investitori la nuova presidenza di Trump comporterà una minore regolamentazione nel settore bancario. Le azioni di Coinbase Global sono balzate di quasi il 30%, grazie al nuovo record realizzato dal bitcoin, dato che Trump si è posizionato a favore delle criptovalute. Calati, invece, i titoli di società del settore delle energie rinnovabili, con Trump che dovrebbe annullare molte delle norme sul clima approvate dal presidente Joe Biden.

I riflettori sono ora puntati sulla Fed. Le attese sono che la banca centrale Usa tagli domani i tassi di interesse di 25 punti base al termine di una due giorni di riunione.