Wall Street chiude in rialzo e continua a macinare record, DJ +0,47%

Roma, 25 lug. (askanews) – Wall Street ancora da record. Si chiude una settimana positiva per l’azionario Usa, con l’indice S&P 500 che ha stabilito l’ennesimo massimo storico chiudendo al più 0,40 per cento. Il Dow Jones ha concluso la seduta al più 0,47 per cento, il Nasdaq, dopo un avvio più debole e in calo, ha a sua volta imboccato rialzi nel pomeriggio per chiudere al più 0,24 per cento.

Il tutto mentre il presidente Usa Donald Trump, appena atterrato in Scozia per una inusualmente prolungata visita di Stato – in cui si recherà anche ai suoi resort di golf – ha invitato/convocato la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen per una bilaterale domenica. Il giorno da cui ora tutti si attendono un epilogo per le trattative sui dazi commerciali, su cui precedentemente era emersa l’ipotesi di un livellamento al 15% per l’export Ue verso gli Usa.

In rialzo il dollaro, con l’euro che si lima a 1,1712 sul biglietto verde.

Ieri il presidente Usa era invece quasi piombato ai cantieri dei palazzi della Federal Reserve in ristrutturazione. Al termine della visita precedentemente prevista per i funzionari della Casa Bianca, a cui aveva deciso di partecipare con breve preavviso, in cui è stato accompagnato dal presidente della Fed Jerome Powell – oggetto di ripetuti attacchi personali da Trump – ha inscenato un siparietto in cui ha fornito cifre sui costi totali della ristrutturazione che sono state contestate in diretta da Powell.

A quel punto il presidente Usa ha estratto un foglio dalla giacca indicando platealmente le cifre a Powell. Quest’ultimo letto il foglio e replicato che l’ammontare contestato includeva la costruzione di un edificio effettuata cinque anni prima.