Wall Street debole, DJ -0,14%, ma il dollaro vola dopo accordo dazi

Roma, 28 lug. (askanews) – Wall Street incerta all’indomani dell’accordo politico raggiunto tra Stati Uniti e Unione europea sui dazi commerciali. A fine contrattazioni i maggiori indici dell’azionario Usa risultano contrastati: in calo il Dow Jones con un meno 0,14%, laddove e l’S&P 500 con un più 0,02% e il Nasdaq, più 0,33%, ha chiuso in positivo.

Nel frattempo vola il dollaro, una impennata di quasi l’1,3% che vede l’euro calare a 1,1591 sul biglietto verde in serata, ai minimi da due settimane. Peraltro il rally della valuta statunitense potrebbe anche aver frenato l’azionario.

Oggi il presidente Usa Donald Trump ha puntualizzato che il dazio base per i vari paesi del mondo si attesterà “probabilmente in una forchetta tra il 15 e il 20%”. (fonte immagine: The White House).