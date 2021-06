Walter Insero nuovo cappellano di Papa Francesco

Don Walter Insero, sacerdote casertano nativo di Caiazzo, è nominato cappellano di Papa Francesco. Dopo aver terminato la Maîtrise in Teologia presso la Facoltà di Teologia cattolica dell’Università Scienze Umane (Marc Bloch) di Strasburgo (Francia) nel 1999, ha conseguito nel febbraio 2002 il titolo di Licenza in Teologia Dogmatica presso l’Università Gregoriana. Ha ricevuto l’ordinazione presbiterale in Vaticano nel maggio 2003 per l’imposizione delle mani di Papa Giovanni Paolo II. Negli anni ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio.