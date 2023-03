Walter Renna nuovo Amministratore delegato di Fastweb

Dopo 23 anni di grandi successi in Fastweb, di cui dieci nel ruolo di Amministratore delegato, Alberto Calcagno ha deciso di presentare le dimissioni e lascerà l’azienda a fine settembre 2023. Il Consiglio di amministrazione – riferisce una nota – ha nominato Walter Renna come nuovo Amministratore delegato di Fastweb dal primo ottobre 2023.

Walter Renna e’ nato nel 1982. Dopo la laurea in economia all’Universita’ di Bologna e il Master of Science presso l’Universita’ Bocconi di Milano, Walter ha iniziato la sua carriera professionale in veste di consulente Mergers and Acquisitions per Kpmg. Nel 2008 e’ entrato nel team Strategia di Fastweb e lo ha diretto fino al 2018. Successivamente e’ passato al ruolo di Coo e dal 2021 e’ a capo del team Product Design and Delivery, responsabile di marketing, comunicazione, sviluppo dei prodotti e IT.

“Alberto Calcagno e’ direttamente collegato alla storia di successo di Fastweb – ha dichiarato Christoph Aeschlimann, presidente del Consiglio di amministrazione di Fastweb -. Negli ultimi 23 anni ha lasciato un’impronta decisiva sulla nostra azienda, e di questo gli sono estremamente grato”. “Dal 2013, quando Alberto Calcagno ha assunto la funzione di Ad – prosegue la nota – , Fastweb non ha cessato di aumentare il portafoglio clienti, il fatturato e il free cash flow, mettendo a segno una crescita costante per 38 trimestri consecutivi. Allo stesso tempo, la rete in fibra ottica e’ stata fortemente ampliata. Sotto la sua guida, i settori dedicati a clienti commerciali e Wholesale hanno registrato una decisa crescita, parallelamente ai successi in nuovi rami di attivita’ come la telefonia mobile, il cloud e la cybersicurezza. Alberto Calcagno e’ entrato in azienda nel 2000 come direttore della divisione Strategia di Fastweb, diventando poi Cfo, Coo nel 2007 e Ad nel 2013.