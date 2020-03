Walter Ricciardi, ex presidente dell’Istituto superiore di sanità e tra l’altro membro del comitato esecutivo dell’Oms, si insedia ufficialmente come consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, per le relazioni dell’Italia con gli organismi sanitari internazionali. Il medico napoletano è fondatore e direttore dell’Osservatorio Italiano sulla Salute nelle Regioni Italiane dal 2002.