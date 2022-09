Wanda Nara-Mauro Icardi, storia finita: annunciata su Instagram la separazione

E’ finita, almeno per il momento, la storia d’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara. L’argentina, moglie e agente dell’ex attaccante dell’Inter, in una delle tante stories di Instagram, ha annunciato la separazione con il calciatore che pochi giorni fa ha iniziato la sua avventura in Turchia, con il Galatasaray. “E’ un momento molto doloroso, ma viste le speculazioni mediatiche preferisco che si sappia da me”, scrive Wanda Nara che aggiunge: “Non ho altri chiarimenti da dare e non darò altri dettagli su questa separazione, spero che possiate capire, non solo per me ma anche per i nostri figli”.