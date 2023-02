Wang Yi: Soluzione politica per l’Ucraina, la Cina pubblicherà un documento chiave

La Cina pubblichera’ un “documento chiave” per incoraggiare la Russia e l’Ucraina a tornare al tavolo dei negoziati. Lo ha annunciato Wang Yi, direttore della commissione Esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc), in una conferenza stampa tenuta oggi a conclusione del viaggio europeo che ha toccato Francia, Italia, Germania, Ungheria e Russia. “La Cina pubblichera’ un documento sulle soluzioni politiche alla crisi ucraina, ribadira’ le posizioni cinesi includendo le ragionevoli preoccupazioni di vari Paesi e fara’ del suo meglio per arrivare a un massimo comun divisore nella comunita’ internazionale”, ha dichiarato Wang. Il capo della diplomazia cinese, che nel suo viaggio ha fatto tappa a Monaco per la Conferenza sulla sicurezza e ha incontrato complessivamente leader e ministri di piu’ di dieci Paesi, ha sottolineato che tutti si aspettano che la Cina svolga un ruolo piu’ significativo nel processo di risoluzione del conflitto.