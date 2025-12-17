Warner: azionisti scelgano Netflix, no ad controfferta Paramount

New York, 17 dic. (askanews) – Warner Bros. Discovery ha raccomandato agli azionisti di respingere la proposta ostile da 77,9 miliardi di dollari avanzata da Paramount, definita “illusoria” e priva di garanzie solide. In una lettera aperta, il gruppo guidato da David Zaslav ha sollevato dubbi sulla credibilità del finanziamento messo in campo dalla famiglia Ellison, che attraverso un trust revocabile sostiene l’operazione insieme a RedBird Capital.

Secondo Warner, l’offerta di Paramount – pari a 30 dollari per azione – comporta “rischi e costi significativi” e non offre un valore adeguato agli azionisti. Al contrario, l’intesa con Netflix, che ha messo sul piatto 72 miliardi di dollari in cash e azioni per gli studios e la piattaforma HBO Max, è giudicata “superiore” perché sostenuta da un gruppo quotato con oltre 400 miliardi di capitalizzazione e un bilancio investment grade.

Paramount ha ribadito che la sua proposta non è “finale” e potrebbe essere rilanciata, ma ha perso uno dei suoi sostenitori iniziali: Affinity Partners di Jared Kushner, che ha annunciato il ritiro dal progetto. L’offerta di Paramount scade l’8 gennaio, con possibilità di proroga. Sul premercato Warner sta perdendo oltre l’1% e Paramount il 2,2%, mentre Netflix è in rialzo dell’1,6%.