Warner Bros boccia Paramount: offerta inadeguata, avanti con Netflix

Milano, 7 gen. (askanews) – Warner Bros. Discovery boccia ancora una volta l’offerta pubblica di acquisto da 30 dollari per azione promossa da Paramount Skydance (Psky) e ribadisce la bontà dell’accordo chiuso dal board con Netflix che propone 27,75 dollari, in contanti e azioni, per rilevare le sole attività di Wbd legate al cinema e allo streaming.

In una lettera agli azionisti il board con decisione unanime ha invitato i soci a non aderire alla proposta di Psky: l’offerta, si legge, “rimane inadeguata” e dal “valore insufficiente”, anche perché esporrebbe gli azionisti a “rischi, costi e incertezze” legate all’esecuzione dell’offerta.

Per questo, “il Consiglio raccomanda all’unanimità agli azionisti di non presentare le proprie azioni all’offerta di PSKY” che è stata rivista il 22 dicembre e prevede 30 dollari cash per azione per l’acqusizione di tutti gli asset di Warner, dalle reti via cavo come CNN, TNT e Food Network ai contenuti dello studio.

Il bord Wbd nella lettera ha quindi ribadito che la fusione negoziata con Netflix “massimizza il valore mitigando al contempo i rischi di ribasso, e noi riteniamo all’unanimità che la fusione con Netflix sia nel vostro migliore interesse. Il nostro obiettivo è portare avanti la fusione con Netflix per offrirvi il suo valore irrinunciabile”.

Una posizione accolta con favore dal gigante dello streaming televisivo. “Il Consiglio di Amministrazione di WBD continua a sostenere pienamente e a raccomandare l’accordo di fusione con Netflix, riconoscendolo come la proposta migliore in grado di offrire il massimo valore ai propri azionisti, ai consumatori, ai creatori e all’industria dell’intrattenimento in generale”, hanno dichiarato Ted Sarandos e Greg Peters, co-amministratori delegati di Netflix.

“Netflix e Warner Bros. – hanno chiosato – uniranno punti di forza altamente complementari e una passione condivisa per la narrazione. Unendo le forze, offriremo al pubblico ancora più serie e film che ama, a casa e nei cinema, amplieremo le opportunità per i creatori e contribuiremo a promuovere un settore dell’intrattenimento dinamico, competitivo e fiorente”.