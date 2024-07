Wartsila di Bagnoli, ratificato al Ministero l’accordo quadro per la reindustrializzazione del sito

Dopo l’approvazione da parte dei lavoratori dell’accordo sindacale sottoscritto il 6 luglio scorso dalle organizzazioni sindacali, Confindustria, Wartsila Italia e Msc, oggi al Mimit alla presenza del ministro Adolfo Urso è stato ratificato l’accordo quadro che declina i tempi di attuazione del processo di reindustrializzazione del sito di Bagnoli della Rosandra. Fim, Fiom, Uilm e le Rsu attendono ora la firma dell’accordo di programma prevista per il 29 luglio, per dare piena attuazione agli impegni assunti in questa importante vertenza industriale che sosterrà e vincolerà la realizzazione del progetto di reindustrializzazione di Msc salvaguardando l’occupazione nel sito triestino. Come organizzazioni sindacali abbiamo chiesto al Ministero di prevedere degli incontri periodici per verificare gli stati di avanzamento dei due piani industriali di Wartsila e Msc, che a regime dovranno garantire l’occupazione e la continuità industriale dei siti del gruppo Wartsila a Trieste, Genova e Napoli. Si tratta di un epilogo positivo della vertenza Wartsila, che salvaguarda i posti di lavoro e la prospettiva industriale dei siti, resa possibile dalla tenacia e alla determinazione dei lavoratori e delle lavoratrici che in questi due anni hanno sempre sostenuto le iniziative promosse dal sindacato e dalle Rsu.