Nel pacchetto fondi per difesa aerea e armi anticarro

Milano, 2 lug. (askanews) – “Sono orgoglioso che gli Stati Uniti annunceranno presto più di 2,3 miliardi di dollari in nuovi aiuti alla sicurezza per l’Ucraina. Questo pacchetto, sotto l’autorità presidenziale, fornirà più intercettori per la difesa aerea, armi anticarro e altre munizioni critiche dalle scorte statunitensi”. Lo ha annunciato il ministro della Difesa statunitense Lloyd Austin.