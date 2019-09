Washington, l’italo-americano Eugene Scalia è il nuovo segretario del Lavoro. Congratulazioni dalla Niaf

L’italo-americano Eugene Scalia è il nuovo Segretario del Lavoro degli Stati Uniti. A comunicarlo è la National Italian American Foundation. “A nome della Niaf – è scritto nella nota diffusa dalla presidente Patricia de Stacy Harrison – ci congratuliamo con il segretario Eugene Scalia per essere stato nominato in questa posizione prestigiosa per servire il nostro paese. Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti trarrà beneficio dalla sua esperienza professionale e dalla sua forte etica del lavoro”. Scalia è il figlio del defunto giudice della Corte suprema Antonin Scalia. “Antonin Scalia era un caro amico e sostenitore della Fondazione”, ha dichiarato il presidente della Niaf, Gabriel A. Battista: “Siamo lieti che il segretario Scalia, un eccezionale italo-americano, svolgerà un ruolo importante nel guidare la politica del lavoro della nazione”.