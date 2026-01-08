We-Rise, Open Call startup femminili: finanziamenti per 600mila euro

È ufficialmente aperta la WE-RISE Open Call #2, il bando europeo dedicato a sostenere imprenditrici attive nelle tecnologie verdi, agricole e climatiche. L’iniziativa, finanziata da Horizon Europe nell’ambito di Startup Europe, mira ad accelerare la crescita di startup guidate da donne, con particolare attenzione ai Paesi europei emergenti.

Possono candidarsi startup con sede negli Stati membri dell’UE o nei Paesi associati a Horizon Europe, operative in GreenTech, AgriTech o ClimateTech. Tutte le startup selezionate dovranno essere esclusivamente women-led e almeno il 60% provenire da Paesi moderati o emergenti in ambito innovazione.

Il Bando selezionerà 20 start-up femminili che avranno accesso a un percorso strutturato in due fasi. Per la Fase 1 – Nurture: Strategia ed Empowerment (3 mesi), ogni start-up riceverà un finanziamento di 5.000 euro per coprire spese di viaggio legate a fiere, incontri con investitori ed eventi di settore. Il percorso offrirà coaching e mentoring personalizzati per definire una strategia chiara e un piano d’azione strutturato, accesso a una rete internazionale di investitori, stakeholder e realtà dell’ecosistema, workshop specialistici dedicati a business model, posizionamento sul mercato, raccolta fondi e aspetti regolatori. Al termine dei tre mesi, solo le 10 start-up più promettenti potranno passare alla fase successiva. Nella Fase 2 – Bloom: Dalla Strategia all’Accelerazione (4 mesi) le 10 start-up selezionate riceveranno un ulteriore finanziamento di 50.000 euro per trasformare il piano strategico in azioni concrete. Questa fase, focalizzata sull’esecuzione e sulla scalabilità, finanzierà sviluppo del prodotto, validazione e ampliamento del mercato; incontri mirati con investitori, aziende e stakeholder chiave per facilitare partnership e raccolta di capitali; workshop avanzati e momenti di networking con potenziali partner industriali, istituzionali e commerciali.

Il processo di valutazione prevede una verifica preliminare dell’ammissibilità, la valutazione indipendente da parte di esperti, una fase di consenso in caso di discrepanze e la selezione finale sulla base dei punteggi e delle quote previste dal bando. Le startup selezionate beneficeranno di coaching personalizzato, attività di matchmaking, workshop specialistici e visibilità attraverso eventi e demo day.

Il bando scade il 12 febbraio 2026 e ha un budget complessivo di 600.000 euro.