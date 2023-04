We the italians: creare ponti con il passato, parlano M. Wright e A. Sacriponte (Duquesne University)

“Raccontare ai ragazzi italiani e americani di oggi il sacrificio dei ragazzi americani di un tempo per liberare il nostro Paese”: è il titolo dell’intervista di Umberto Mucci, direttore del magazine We the Italians, con Michael Wright e Alana Sacriponte, che gestiscono il programma di studio all’estero della Duquesne University a Roma.

L’intervista nasce, spiega lo stesso Mucci, dal desiderio di raccontare il modo in cui “anche i giovani italiani possono essere guidati a conoscere il sacrificio che migliaia di eroi americani hanno fatto per liberare l’Italia”. Quanto alla Duquesne University, spiega Michael Wright si tratta di “un’università privata cattolica di tradizione spirituale situata a Pittsburgh, con un campus internazionale a Roma. Il 2021 ha segnato il 20° anniversario del campus della Duquesne a Roma, dove ogni anno – continua Wright – ospitiamo 200 studenti nella nostra bellissima proprietà che condividiamo con le Suore della Sacra Famiglia di Nazareth nella verdeggiante Riserva Naturale dell’Acquafredda di Roma, vicino all’affollato quartiere popolare di Boccea”.

Più della metà degli studenti della Duquesne University che vengono a studiare nel campus di Roma, spiega Alana Sacriponte, “sono italoamericani, e questa esperienza è molto diversa per loro rispetto agli altri compagni di classe. L’esperienza complessiva è la stessa, in quanto si confrontano con l’incredibile patrimonio culturale italiano, come l’arte, il cibo, la lingua e la musica. Ma gli studenti italoamericani che vengono anche in cerca di un patrimonio culturale, vivono un’esperienza che li porta a fare i conti con il loro passato e a provare emozioni forti nel tornare nel luogo d’origine della loro famiglia. Questo è probabilmente uno dei punti salienti del mio lavoro: aiutare gli studenti italoamericani a pianificare i loro viaggi nei piccoli e remoti villaggi dei loro bisnonni, o chiedere il mio aiuto per tradurre il primo incontro con i parenti italiani durante il loro semestre all’estero. Parenti lontani che non hanno mai incontrato, spesso con una grande barriera linguistica, non possono ostacolare questo pellegrinaggio quasi sacro per questi studenti. Gli studenti visiteranno luoghi incredibili come Venezia, Firenze e la Costiera Amalfitana, ma nulla sarà mai paragonabile all’esperienza di vedere la chiesa in cui è stato battezzato il loro bisnonno, o di incontrare un cugino o un prozio di cui hanno sentito parlare nei racconti delle loro famiglie da quando sono nati”.