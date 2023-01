We the Italians, ecco l’almanacco 2022. Ventitré interviste sul rapporto tra Italia e Stati Uniti

È stato pubblicato l’almanacco 2022 di We the Italians, il magazine per gli italo-americani fondato e diretto da Umberto Mucci. “Nel 2022 – si legge in una nota – abbiamo intervistato 23 persone, amici di We the Italians, che ci hanno fornito 23 diversi punti di vista su 23 diversi argomenti del rapporto tra Italia e Stati Uniti. I nostri ospiti sono stati 14 uomini e 11 donne in 23 interviste. Sette dei nostri ospiti vivono in Italia, 18 negli Stati Uniti”.

“Voglio ringraziare – scrive Mucci – tutti gli intervistati. Inoltre, voglio ringraziare i nostri lettori/telespettatori/ ascoltatori e i nostri follower sui social media dove siamo presenti. Infine, ma non meno importante, voglio ringraziare tutte le persone che lavorano duramente con noi per costruire e rendere unico questo network. In particolare, voglio ringraziare Giovanni Vagnone e Sandra Tornberg, due amici e colleghi eccezionali”.

Qui un’anteprima del libro e il link per acquistarlo su Amazon.