We the Italians, focus sulle tradizioni regionali del Belpaese: Mucci intervista Lisa Bolamperti Garrett

E’ online il numero 156 del magazine di We the Italians, 73 pagine tutte sull’Italia, in inglese, gratis. Si può leggerlo, scaricarlo e anche ordinarne una copia stampata, qui. “Questa volta – si legge in una nota diffusa dal magazine fondato e diretto da Umberto Mucci – parliamo di borghi, cucina, libri, buone notizie, terra e natura, artigianato, doppia cittadinanza, impresa, lingua, cibo, vino, cultura e storia, sapori, giardini e parchi. Le regioni italiane che tocchiamo sono Lombardia, Sicilia, Veneto, Lazio, Sardegna, Toscana, Campania, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria :-). Da segnalare anche l’intervista di Umberto Mucci con Lisa Bolamperti Garrett, che è stata per 3 anni presidente dell’American Italian Heritage Society of Omaha in Nebraska, associazione fondata oltre 40 anni fa anche dai suoi genitori, Ted e Jeaniene Bolamperti, per condividere la cultura e le tradizioni italiane”.