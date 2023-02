We the Italians, la trecentesima intervista di Umberto Mucci è con John Viola

E’ online su We the Italians, il magazine fondato e diretto da Umberto Mucci, l’intervista con John Viola, organizzatore dell’Italian American Future Leaders conference, svoltasi a gennaio in. Florida. Quella con Viola è la trecentesima intervista di Mucci pubblicata dal magazine, “una delle più belle che io abbia mai fatto – afferma il direttore di We the Italians -, perché il tema è semplicemente meraviglioso, e l’intervistato è qualcuno che ho il piacere e l’onore di chiamare un mio amico”. John Viola ricostruisce la genesi dell’iniziativa. La conferenza, spiega “è stata una combinazione di molte idee e iniziative di molte persone. Fin dall’inizio della mia esperienza nella comunità, ho sempre immaginato un evento annuale da qualche parte nel Paese che potesse essere l’equivalente italoamericano e italiano di un Comic-Con o della Convention Disney che si tiene ogni anno, dove ci sono grandi opportunità per le persone, i marchi e le aziende di riunirsi e imparare, celebrare, interagire e fare rete….”.