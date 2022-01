Wealth burger, dove mangiare bene e con leggerezza

di Raffaele De Santis

Locale: Wealth beef & burger

Tipologia: Panini, Steakhouse, Fritti

Indirizzo: Viale della Libertà, 96, 81030 Lusciano CE

Prezzo: €€

Sorge in una zona strategica il 5 di luglio un locale gestito da giovani preparati, dinamici ed intraprendenti. Giuseppe Sepe, proprietario di Wealth Burger, affida a Chef Alessandro Cavallaro il compito di entusiasmare i clienti, che riempiono spesso il locale, specialmente nei trafficati fine settimana campani. Il menù è davvero ampio, non è stato infatti semplice selezionare né gli antipasti né i panini, considerando la vastità di scelte a nostra disposizione.

Le Pork Balls, polpette di pulled pork ricoperte da cheddar, hanno aperto la nostra cena con gusto ed intensità. Hanno seguito delle classiche porzioni di chips, molto fresche e dal sapore delicato, in particolare quelle al pepe e lime. Degna di nota la frittatina con topping di sugo alla bolognese, una presenza che sorprende considerando il tipo di fritto, che è solitamente ritrovabile nelle pizzerie e ristoranti campani. Ovviamente, la pietanza è lavorata in maniera particolare dal locale, ed è caratterizzata da un interno molto cremoso. A rimanere impresso è stato tuttavia il tegamino di patate al forno, servito in un pentolino: un antipasto abbondante, particolare e davvero gustoso. Anche il crocché di patate, così come la frittatina, ha subito una variazione tipica del locale, e lo consigliamo caldamente agli amanti del pulled pork.

Gli antipasti, preparati dalle sapienti mani di Antony Cardone, hanno aperto in maniera sublime la cena e preparato alla grande il palato per i panini. Nella foto che segue troviamo il “Turchese”, che non appesantisce nonostante la presenza di più di 200g di carne, di grande qualità come da regola grazie alla fornitura di Ardolino Carni, ditta napoletana nota nell’ambiente della ristorazione. Non solo il Turchese, comunque: tutti i panini risultano saporiti e leggeri, e consentono dunque di godere a 360° della bontà degli antipasti, non limitando il cliente ad una sola, difficile, scelta.

Il servizio di sala di Antonio Dellonco, coadiuvato dal proprietario Giuseppe, è stato davvero celere ed alla mano, ha contribuito a migliorare l’umore nel corso della nostra serata. Anche i dolci che abbiamo mangiato sono fatti in casa, la sbriciolata è stata un degno finale di un pasto così squisito. Di questi tempi in cui si ricerca la qualità, non possiamo che consigliare caldamente questo nuovo e giovane locale che, nonostante l’abbondanza di porzioni tra antipasti e panini, non riempie eccessivamente lo stomaco ed offre una carne di altissima qualità, anche al piatto.

Il rapporto qualità prezzo è indubbiamente positivo, con 20/25 euro è infatti possibile mangiare antipasto e prima porzione, affiancandovi un’ottima e fresca birra alla spina.

“Dagli Occhi di un Foodblogger” nasce dalla collaborazione tra un foodblogger emergente, Fabrizio Liberati, ed il pubblicista Raffaele De Santis. con l’obiettivo di raccontare le idee e le attività dei locali che esaltano la nostra Napoli!

Se l’articolo vi ha incuriosito, potete seguire Rinomato sui profili social Facebook ed Instagram. Inoltre, è possibile consultare il menù tramite un apposito link.