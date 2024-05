Web, online l’audioguida delle banche contro la violenza economica

È online l’audioguida contro la violenza economica, anche di genere. Realizzata da Abi, associazione Bancaria Italiana e Uici, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ets – Aps, in collaborazione con il Centro nazionale del Libro parlato dell’Uici, l’audioguida è a supporto delle persone cieche e ipovedenti grazie al suo formato. La finalità è supportare i cittadini nella comprensione e riconoscimento della violenza economica, approfondendo i principali aspetti che la riguardano – cosa è, come si manifesta, come prevenirla e come contrastarla – in una versione audio che riprende i contenuti della ‘Guida contro la violenza economica’ realizzata da Abi e FEduF (Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio) con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto e con la collaborazione delle banche e Associazioni dei consumatori. L’audioguida è sui siti dell’Abi (www.abi.it) e dell’Uici (www.uiciechi.it). L’iniziativa sviluppa gli impegni definiti nella Carta ‘Donne in banca’ promossa da Abi e persegue gli obiettivi di sviluppo sostenibile e parità di genere dell’Agenda 2030 dell’Onu, nel quadro delle azioni previste dal protocollo d’intesa tra Abi e Uici per la realizzazione di progetti di informazione ed educazione finanziaria.