Parigi, 3 giu. (Adnkronos) – “La Francia non mollerà sulla tassazione dei colossi del digitale. Nel corso di una conferenza telefonica del G7 ho fatto un appello agli Stati affinché accelerino il lavoro all’Ocse per arrivare ad una soluzione internazionale entro la fine del 2020”. Così in un tweet il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire.