Webinar per gli imprenditori che vogliono investire negli Usa

L’Ambasciata d’Italia a Washington ha organizzato per il 2 Febbraio 2023 un webinar per imprenditori italiani interessati a operare negli USA e che desiderano avere informazioni pratiche in merito alla tutela dei marchi e brevetti sul mercato americano.L’evento, in lingua italiana, giunto alla seconda edizione, è organizzato di concerto con la Guardia di Finanza e l’Italian Trade Agency (ITA)- Ufficio I.C.E. di New York. “La protezione dei marchi e dei brevetti che rendono unico il Made in Italy nel mondo è tra le principali preoccupazioni dei nostri imprenditori quando si affacciano ai mercati esteri. Il ‘Sistema Italia’ negli USA è pronto a tutelare le imprese italiane, in stretta collaborazione con le Autorità americane”, ha assicurato l’Ambasciatrice Mariangela Zappia in merito all’iniziativa. Il webinar mira ad informare gli imprenditori italiani interessati a operare negli USA che i loro marchi e brevetti industriali sono tutelati sul territorio statunitense dalle competenti Istituzioni Italiane in loco in cooperazione con le Autorità americane. Sono impegnati in prima linea in materia il “Desk Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio” di ICE N.Y., che fornisce attività di prima assistenza, informazione, formazione e monitoraggio delle normative in materia di Proprietà Intellettuale e di Accesso al Mercato, nonché’ l’Ufficiale della Guardia di Finanza distaccato all’Ambasciata di Washington D.C, che opera in raccordo con le Agenzie di Polizia americane deputate alle investigazioni sulla contraffazione dei marchi e brevetti registrati in U.S.A. Al webinar, moderato dalla corrispondente in USA di Class CNBC Stefania Spatti, interverranno oltre all’Ambasciatrice Zappia anche Amedeo Teti, Direttore Generale presso il Ministero per le Imprese e del Made in Italy, il Col. Alberto Nastasia, del Comando Generale della Guardia di Finanza, Marcello Di Laura, Special Agent del Homeland Security Investigation – National Intellectual Property Right Coordination Center, e. Antonino Laspina, Direttore dell’Ufficio ICE di New York e Coordinatore della rete ICE USA. Il programma prevede inoltre la testimonianza di alcune imprenditrici italiane e un’informativa dell’Avv. Daniela Morrison del “Desk per la Tutela della Proprietà Intellettuale e Assistenza per gli Ostacoli al Commercio” di ICE New York. Alla luce del rinnovo dell’accordo tra ICE e Amazon è stato previsto, per questa edizione, anche l’intervento di un rappresentante di Amazon che riferirà sull’impegno del gruppo per la tutela dei prodotti originali Made in Italy presenti sulla piattaforma. Per l’evento è stata creata l’allegata brochure che raccoglie utili riferimenti e consigli “guida” per l’imprenditore in merito alla protezione dei marchi e brevetti italiani sui mercati esteri.