Webinar sull’Africa del centro studi Samuel Ullman

In occasione del Webinar che molto probabilmente costituirà il nastro di partenza del nuovo Centro Studi Filosofici Samuel Ullman, in programma per il 6 Ottobre 2021, il Presidente Ing. Bruno Russo ha annunciato che il tema dominante dell’evento sarà “L’Africa si avvicina, ma non è solo immigrazione, clima e petrolio, ma anche di opportunità per tornare ad una società civile”. Il Direttore del periodico cartaceo del Centro, denominato Essere Giovani, Console Francesco Cossu, in base alla sua esperienza come Console dello Zambia, potrà illustrare quali possono essere queste opportunità e festeggiare la nascita di un Centro Culturale che non ha tra i suoi propositi quelli di auto celebrarsi in continuazione, ma quello di essere un elemento utile per la cultura e la comunicazione con il mondo che cambia e non sempre lo fa per i giovani. Si ricorda che tutte le comunicazioni del Centro avverranno attraverso il gruppo Facebook Essere Giovani, che prende il nome proprio del periodico cartaceo, proprio per rendere diretto ed interattivo, ciò che il nuovo Centro organizzerà .