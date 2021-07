Webinar sulle startup con i diplomatici di Italia e Argentina

La collaborazione Italia-Argentina nel settore Start Up è stata il 22 Giugno al centro del nuovo evento “Innovation talk”, il ciclo di incontri online organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires e dalla Fondazione Symbola, in collaborazione con i Ministeri degli Affari Esteri e Sviluppo Produttivo dell’Argentina, con l’obiettivo di offrire un’occasione di confronto e scambio tra istituzioni e imprese italiane e argentine su temi che spaziano dall’economia circolare, ai sistemi di cluster, reti di imprese e distretti industriali, e il supporto alle PMI e alle Start Up. “Continuiamo a promuovere il dialogo nelle aree di interesse per la collaborazione bilaterale con un focus su innovazione, ambiente e nuove tecnologie”, ha affermato l’ambasciatore italiano Giuseppe Manzo, sottolineando come il governo italiano abbia inserito l’Argentina tra i 10 Paesi destinatari del Global Start Up Program. un programma che finanzia gli Startupper italiani interessati a sviluppare le proprie idee in incubatori esteri. L’Ambasciata e l’UBATEC, il Centro di Trasferimento Tecnologico dell’Università di Buenos Aires, hanno anche lanciato di recente un concorso di idee sull’Economia Circolare che ha ricevuto più di 100 proposte.

L’incontro è stato aperto dall’amb. Manzo e dal presidente della Fondazione Symbola Ermete Realacci, e ha visto la partecipazione del sottosegretario all’Economia della Conoscenza dell’Argentina, María Apolito, oltre ad esperti italiani e argentini nel campo dell’innovazione mirata.

Da parte italiana, ha partecipato Primo Space Fund, fondo italiano di venture capital specializzato nel settore delle tecnologie spaziali; Zcube, Zambon Research Venture, che rappresenta aziende innovative nel campo delle soluzioni sanitarie digitali e, ultimo ma non meno importante, l’acceleratore E-fidanzata, con un focus sulle startup nel settore della mobilità e dei big data.

La controparte argentina era rappresentata dall’Osservatorio delle applicazioni mobili per la salute dell’Università Nazionale di Quilmes, istituzione che mira a contribuire allo sviluppo e all’adozione di applicazioni mobili per la salute, da INVAP, azienda ad alta tecnologia nei settori spaziale, nucleare e attrezzature mediche e scientifiche, e infine Neutron, l’acceleratore di startup tecnologiche del Grupo Nucleo SA. Il webinar è stato disponibile sul canale YOUTUBE dell’Ambasciata Italiana: http://bit.ly/innovationtalkstartup