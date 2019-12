Webranking, Hera al top in Italia nella comunicazione digitale

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – Il gruppo Hera si conferma ai vertici della comunicazione digitale in Italia, risultando la migliore utility e la terza azienda in assoluto tra le 112 analizzate dagli esperti delle agenzie di consulenza Lundquist e Comprend, che ogni anno esaminano i siti corporate delle maggiori imprese italiane quotate in Borsa.

L’esito è emerso dall’edizione 2019-2020 del Webranking, gli ‘Oscar’ della comunicazione online. Nello specifico, Hera ha ottenuto la terza posizione nella classifica, con un punteggio di 90,0/100, piazzandosi tra le sette aziende premiate con le ‘5 stelle’.

Il sito istituzionale della multiutility, secondo l’analisi di Lundquist, “permette all’utente di avere una visione dettagliata dell’azienda e delle sue attività”. In particolar modo, “il gruppo Hera si dimostra vicino alle esigenze di varie tipologie di pubblico: le sezioni di Press e Careers, infatti, risultano particolarmente efficaci nel comunicare con il pubblico di riferimento”.