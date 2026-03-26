Webuild a Napoli Est, 111 mln per il depuratore. L’impianto servirà 14 comuni, circa 860 mila abitanti

Migliorare la qualità delle acque del Golfo di Napoli e restituire alla città ampie porzioni di costa oggi penalizzate: è questo il cuore del progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione di Napoli Est, affidato a Fisia Italimpianti (controllata del gruppo Webuild) insieme alla spagnola Acciona. Il valore complessivo dell’intervento è di 111 milioni di euro.

La gara, indetta da Invitalia per conto del Commissario straordinario unico alla depurazione, segna un passaggio rilevante per l’evoluzione del sistema di trattamento delle acque nell’area metropolitana partenopea, con l’obiettivo di rafforzare l’affidabilità dell’intero sistema idrico regionale.

Un impianto potenziato per 860 mila abitanti

L’impianto di Napoli Est, realizzato alla fine degli anni ’90 nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, sarà aggiornato con tecnologie avanzate di depurazione biologica. A regime potrà servire circa 860 mila abitanti distribuiti in quattordici comuni, trattando le acque reflue di una vasta area urbana ad alta densità.

L’intervento punta anche al recupero del litorale dell’area orientale della città metropolitana, inserendosi in un più ampio programma di riqualificazione urbana. L’obiettivo è rendere nuovamente balneabili tratti di costa oggi poco accessibili, con ricadute dirette su turismo, economia locale e occupazione.

Webuild consolida la presenza nel Mezzogiorno

Con questa aggiudicazione salgono a 21 i progetti che Webuild sta realizzando nel Sud Italia, per un valore complessivo superiore a 16 miliardi di euro. I cantieri coinvolgono 10.200 lavoratori tra diretti e indotto e circa 7.500 fornitori dall’avvio dei lavori.

Il gruppo rafforza così il proprio ruolo nello sviluppo delle infrastrutture strategiche del Mezzogiorno, con un impegno che va oltre il settore idrico.

Impatti su turismo e sviluppo economico

Il progetto ha una valenza che va oltre l’aspetto tecnico. Il miglioramento della qualità delle acque del Golfo di Napoli è destinato a incidere direttamente sulla fruibilità della costa, favorendo la vocazione turistica della città.

Il recupero ambientale dell’area orientale potrebbe tradursi in nuove opportunità economiche e occupazionali, contribuendo alla trasformazione urbana di una zona storicamente segnata da criticità ambientali.

Competenze industriali e know-how internazionale

Fisia Italimpianti, società specializzata nel trattamento e nella dissalazione delle acque con quasi un secolo di attività, rappresenta il centro di eccellenza del gruppo nel settore. Gli impianti realizzati dalla società servono oltre 9 milioni di persone nel mondo, mentre i dissalatori coprono il fabbisogno di più di 20 milioni, soprattutto in Medio Oriente.

Il modello industriale di Webuild integra competenze ingegneristiche e specializzazione tecnologica, consentendo di gestire progetti complessi dalla progettazione alla messa in esercizio. Un esempio recente è il completamento del sistema Riachuelo a Buenos Aires, tra le più grandi opere di risanamento fluviale a livello globale.

Il legame con Napoli e le grandi opere in Campania

Il nuovo intervento rafforza il rapporto storico tra il gruppo e Napoli. Negli ultimi mesi, Webuild si è aggiudicata anche una tratta della Linea 10 della metropolitana cittadina e ha già realizzato o ha in corso 21 stazioni metro.

In Campania, il gruppo è attivo dagli anni ’60 e ha firmato opere come la stazione AV Napoli–Afragola. Attualmente è impegnato su quattro lotti della linea AV/AC Napoli–Bari e sul lotto 1A della Salerno–Reggio Calabria, infrastrutture strategiche inserite nel corridoio europeo TEN-T Scandinavo-Mediterraneo.

Un progetto nella strategia globale dell’acqua

Riconosciuta come leader mondiale per ricavi nel settore idrico, Webuild può contare su un track record che include 320 dighe e impianti idroelettrici, oltre a numerose opere di adduzione e depurazione.

Il progetto di Napoli Est si inserisce in questa strategia, portando in Italia competenze sviluppate su scala globale e contribuendo agli obiettivi di sostenibilità legati alla tutela delle risorse idriche e alla qualità dell’ambiente urbano.