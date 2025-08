Webuild, Eurolink firma un contratto da 10,6 mld per il Ponte di Messina

Il Ponte sullo Stretto di Messina entra ufficialmente nella fase operativa. Il CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) ha approvato il Progetto Definitivo del Ponte, con campata sospesa piu’ lunga al mondo, insieme a una serie di rilevanti opere complementari strategiche per il territorio. La delibera del CIPESS segue la firma dell’Atto Aggiuntivo al Contratto tra la Societa’ Concessionaria Stretto di Messina e il Contraente Generale Eurolink, guidato da Webuild, per un valore di 10,6 miliardi di euro, comunica Eurolink in una nota. Tale Atto Aggiuntivo sara’ efficace a partire dalla pubblicazione della delibera CIPESS in Gazzetta Ufficiale.

I lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, la cui definizione e’ stata sostenuta con determinazione dalla societa’ concessionaria Stretto di Messina, saranno eseguiti da Webuild, leader mondiale nella realizzazione di grandi opere complesse – dal Ponte Genova San Giorgio al Secondo e Terzo Ponte sul Bosforo, insieme ad alcuni dei piu’ importanti player di riferimento nel settore come: il Gruppo Sacyr (Spagna), gia’ partner di Webuild per il progetto di ampliamento del Canale di Panama; IHI (Giappone), che ha realizzato ponti come l’Akashi in Giappone, l’Osman Ghazi in Turchia e il Ponte sul Danubio a Braila in Romania con Webuild; insieme ad altri partner italiani di Eurolink, tra cui Condotte e Itinera. Il team di progettisti include alcune tra le societa’ piu’ specializzate al mondo nel campo dei ponti sospesi, tra cui COWI (Danimarca), societa’ di ingegneria con oltre 90 anni di esperienza, autore di progetti come il Canakkale Bridge in Turchia e il Great Belt Bridge in Danimarca. Il progetto prevede la costruzione di un Ponte di lunghezza complessiva pari a 3.666 metri, con una campata centrale sospesa di 3.300 metri, che lo renderà il ponte sospeso con la campata unica piu’ lunga al mondo. L’impalcato, largo circa 60 metri, ospitera’ tre corsie stradali per senso di marcia, due binari ferroviari e due corsie di servizio, garantendo un collegamento stabile, veloce ed efficiente tra il continente e la Sicilia per i suoi oltre 5 milioni di abitanti. Avrà una capacita’ massima di 200 treni/giorno e 6.000 veicoli/ora, e sara’ aperto 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno. Le torri in acciaio alte 399 metri e il sistema di sospensione con cavi da 1,26 metri di diametro per una lunghezza totale di 5.320 metri rappresentano un primato ingegneristico. Il Ponte e’ progettato per resistere a eventi sismici e venti estremi, dotato di sistemi di monitoraggio intelligente per garantire sicurezza e manutenzione predittiva.