Webuild, impianto di depurazione del fiume Matanza-Riachuelo in Argentina. Sarà tra i più grandi al mondo

Proseguono i lavori per l’impianto di depurazione del fiume Matanza-Riachuelo, a Buenos Aires, in Argentina: il lotto 2 del sistema Riachuelo, il mega progetto infrastrutturale che vede impegnata Fisia Italimpianti, controllata del gruppo Webuild, è quasi completo. Nelle scorse settimane sono state ultimate le operazioni di collaudo tecnico e il completamento dell’opera, oggi con uno stato di avanzamento del 95%, è previsto entro fine maggio. ”Il sistema Riachuelo è il più grande progetto di questo tipo nell’area dell’America Latina ed è stato sostenuto dalla Banca Mondiale, per la sua importanza socio-ambientale”, ricorda il gruppo, evidenziando che ”offrirà benefici a 14 municipalità di Buenos Aires, migliorerà le condizioni sanitarie di oltre 4,3 milioni di persone, garantendo a regime l’accesso alla rete fognaria ad ulteriori 1,5 milioni di persone”. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di depurazione e di una capillare rete di tunnel che corrono a circa 27 metri di profondità sotto il Rio de la Plata, del quale il Riachuelo è un affluente e si compone di tre lotti. Webuild ha già completato il Lotto 3 e con Fisia Italimpianti sta adesso ultimando anche il Lotto 2, che prevede la realizzazione di un impianto di depurazione che, una volta completato, sarà tra i più grandi al mondo nel suo genere e permetterà di trattare fino a 2,3 milioni di metri cubi al giorno di acque reflue.