Webuild, pieno di richieste per il nuovo bond da mezzo miliardo di euro

“Il successo del collocamento del nuovo bond di Webuild dimostra l’apprezzamento significativo, sia a livello internazionale che nazionale, della strategia adottata e dei profondi cambiamenti che l’azienda ha affrontato negli ultimi anni,” afferma Massimo Ferrari, general manager del gruppo.

La nuova emissione obbligazionaria ammonta a 500 milioni di euro, con una scadenza di 5 anni, e segue i notevoli risultati ottenuti dal gruppo, il cui portafoglio ordini è raddoppiato negli ultimi anni, migliorando al contempo la qualità degli ordini. Inoltre, Webuild ha mantenuto una solida posizione di cassa netta e ha ridotto la leva finanziaria. Dopo un’intensa attività di riduzione del rischio e grazie a numerose misure per migliorare la generazione di cassa, il Gruppo è oggi ben posizionato per raggiungere gli obiettivi prefissati per il 2024.

“Continueremo a impegnare tutte le risorse e le energie per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, la sostenibilità delle infrastrutture e una continua generazione di cassa a beneficio di tutti gli stakeholder. Questi sono presupposti fondamentali per sostenere la nostra crescita e quella del settore, in collaborazione con l’intera filiera,” ha aggiunto Ferrari.

Le Nuove Obbligazioni, con un importo nominale complessivo di 500 milioni di euro, sono state emesse al 100 per cento del loro valore nominale e scadranno il 20 giugno 2029. Offrono una cedola annuale del 5,375 per cento.

I risultati conseguiti con questa nuova operazione hanno mostrato un forte apprezzamento di Webuild da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale, con un interesse pervenuto da oltre 150 investitori, ed una richiesta pari a circa 2,5 volte l’offerta.