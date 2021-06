Webuild porta av in Usa, grande progetto mobilità sostenibile per Texas

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – Una linea ad alta velocità, la prima degli Stati Uniti, per collegare due grandi città, Houston e Dallas, in meno di 90 minuti e riscrivere la mobilità in Texas in chiave sostenibile. A realizzarla sarà il gruppo italiano Webuild che si è aggiudicato la maxi commessa da 16 miliardi di dollari. Il garantirà uno spostamento veloce, sicuro, e a basso impatto ambientale a 13 milioni di persone che oggi si muovono tra le due città in auto – il mezzo più utilizzato dagli americani per gli spostamenti attraverso lo stato texano – o in aereo.