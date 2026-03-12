Webuild, programmato per il mese di giugno un investor day

Alla luce dell’attuale contesto geopolitico Webuild prevede per il 2026 un andamento caratterizzato da: ricavi in linea con i livelli record del 2025, sostenuti dal backlog significativo; proseguimento delle iniziative volte al miglioramento della marginalità e al rafforzamento della generazione di cassa operativa, con l’obiettivo di mantenere una posizione finanziaria netta positiva (cassa netta), facendo leva sulla scala raggiunta e sul solido track record industriale. Previsto un investor day a inizio giugno per la presentazione del business plan triennale.