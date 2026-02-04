WeChiaia si prepara per l’America’s Cup. Una piattaforma web per dare voce al quartiere. Gli eventi del 2026

È online da ieri WeChiaia.it, la piattaforma web che mira a dare voce al quartiere Chiaia, creando connessioni tra residenti, imprese, cultura e turismo. La presentazione si è svolta nella sede di Christie’s International Real Estate – Exclusive Re in Piazza dei Martiri, alla presenza di esponenti del progetto e partner strategici.

Un hub civico e culturale per il quartiere

All’incontro hanno partecipato Maurizio Marinella, presidente dell’associazione WeChiaia; Aldo Carlotto, docente di marketing all’Università Federico II e consulente di comunicazione, che ha illustrato mission e contenuti; Raffaele Cercola, docente e consulente di strategie aziendali e marketing territoriale, e Donatella Bernabò Silorata, che ha presentato il calendario eventi 2026 e le potenzialità turistiche del quartiere. Sono intervenuti anche Strato Fevola di Fineco Bank, partner dell’iniziativa, e alcuni rappresentanti della comunità imprenditoriale, tra cui Bianca Imbembo del brand Kilesa, Massimo Vernetti di Quick No Problem Parking spa e Fausto Amodio, ceo del Gruppo Ciro Amodio. Preziosa la collaborazione di PL Management di Fabio Ummarino.

Strategia e sviluppo territoriale

Progettata dall’agenzia Bread&Network e supportata da Confcommercio, la piattaforma nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, economico e sociale del quartiere, costruendo relazioni e promuovendo una narrazione consapevole. WeChiaia si propone come un’infrastruttura relazionale, non un semplice contenitore di eventi, in grado di mettere in connessione cittadini, attività economiche, mondo della cultura, istituzioni e terzo settore.

“Non raccontiamo un quartiere ideale – sottolineano gli organizzatori – ma accompagniamo quello reale nella sua evoluzione, lavorando su continuità, qualità delle relazioni e visione strategica”.

Eventi e iniziative 2026

Tra le prime attività in programma per il 2026:

Passeggiate guidate alla scoperta del patrimonio storico e artistico di Chiaia;

Photo walk con Giuliano Guariglia e Peppe Morra (@marescuro e @peppemor), per osservare come nascono scatti di successo sui social;

Trekking urbano tra le vie gradonate del quartiere con Francesca Battista , guida ambientale escursionistica;

Chiaia In Musica, in collaborazione con la Fondazione Pietà dei Turchini ;

Wine&Thecity, alla 18esima edizione, dal 18 al 24 maggio 2026.

Obiettivi strategici e futuro internazionale

Tra le priorità di WeChiaia c’è il posizionamento del quartiere in vista di eventi di rilevanza nazionale e internazionale, a partire dall’America’s Cup 2027, con l’obiettivo di rafforzare l’identità locale e valorizzare eccellenze culturali, commerciali e turistiche.

Un’associazione nata dal territorio

WeChiaia è stata fondata nel 2025 da otto imprenditori locali – Claudia Catapano, Pier Luigi de Caro, Massimo Di Porzio, Maurizio Marinella, Ciko Orefice, Maura Pane, Nico Ricciardi e Marietta Tramontano – come associazione no-profit. L’iniziativa ha visto il supporto di Confcommercio e, nel corso del 2025, ha ampliato la rete includendo insegne come Monetti Gioielli, De Nobili, Nappa Gioielli, Officine Orafe, Amina Rubinacci, Novelli Arredamenti, Luca Ferrari Travel Agent, Salvatore Salvo Pizzeria, Manzoni 82, Farmacie Petrone, 16 Libre, Studio Odontoiatrico Marotta e Garage Morelli.

Il progetto si avvale della consulenza strategica di Raffaele Cercola (studio RC&P), Aldo Carlotto (Dabliu srl) e Donatella Bernabò Silorata (dipunto studio srl), mentre logo e brand identity sono a cura di Bread&Network.