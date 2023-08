Weekend da bollino rosso 12 milioni in viaggio sulle autostrade. Record di traffico sulla Milano-Napoli

Secondo le previsioni, saranno circa 12 milioni le persone che si metteranno in viaggio in questo fine settimana da bollino rosso sulle principali direttrici autostradali, tra esodo e contro esodo, come fa sapere Autostrade per l’Italia. Gli spostamenti avverranno principalmente dal sud al nord e dalle principali località turistiche verso le città. Le autostrade più trafficate saranno ancora una volta le direttrici di collegamento tra nord e sud, la A1 Milano – Napoli e la A14 Bologna -Taranto. Inoltre, è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate dalle ore 8.00 alle ore 16.00 nella giornata di sabato 19 agosto, mentre domenica 20 lo stop per gli stessi veicoli è tra le 7.00 alle 22.00.