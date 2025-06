“Weekend Fuoriporta”, la terza tappa è a Firenze: un viaggio tra storia e avventura

Preparatevi per un weekend “un po’ diverso” a Firenze. La terza imperdibile puntata di “Weekend Fuoriporta“, in onda domani, domenica 29 giugno alle 9,30 su Rai 2 e disponibile anche su Rai Play, vi porterà alla scoperta del capoluogo toscano attraverso gli occhi di due splendide conduttrici, Barbara Francesca Ovieni e Romina Pierdomenico.

Dopo aver esplorato Roma e Milano, il viaggio di “Weekend Fuoriporta” prosegue nel cuore della Toscana, focalizzandosi sulle mille sfaccettature di Firenze. Le due conduttrici si immergeranno in esperienze uniche e indimenticabili, ben lontane dai soliti itinerari turistici.

Le 48 ore fiorentine di Barbara e Romina inizieranno con una visita a Palazzo Medici Riccardi. Qui, un incontro inaspettato attende le due conduttrici: si imbatteranno nientemeno che in Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo I de’ Medici, che le guiderà in un affascinante racconto della vita di corte.

Dopo un’emozionante sessione di canottaggio sulle acque dell’Arno, le due ragazze raggiungeranno Piazza della Signoria e si concederanno una dolce pausa da Rivoire, la nota cioccolateria fiorentina, una vera e propria istituzione per la città.

Il secondo giorno sarà all’insegna dell’avventura equestre: Barbara deciderà di far avvicinare Romina agli sport equestri, regalandole un’esperienza indimenticabile a cavallo.

“Weekend Fuoriporta”, un programma della durata di 30 minuti, è una vera e propria lente d’ingrandimento sui nostri territori italiani, mostrando una dimensione alternativa e spesso sconosciuta di luoghi famosi per attrazioni nazionalpopolari o storiche. La produzione è di Bug. Il programma è di Fabrizio Silvestri e Andrea Iannuzzi.

